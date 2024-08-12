حريق في برج التبريد في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أفاد حاكم منطقة زابوريجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي، بـ"اندلاع حريق الأحد في برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية".
وذكر باليتسكي، أن "نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد".
وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق".
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