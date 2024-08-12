ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على معروب إلى 12 جريحًا بينهم أطفال

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "وقوع 12 جريحًا، من بينهم 11من الجنسيّة السّوريّة ومواطن لبناني، بحصيلة أوّليّة، نتيجة الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت بلدة ​معروب​"، مشيرةً إلى أنّ "من بين الجرحى، سُجّلت حالتان حرجتان لسيّدة وطفلة عمرها 5 أشهر".

وأوضحت أنّه "تم توزيع الجرحى على مستشفيات المنطقة كالتالي: مستشفى حيرام استقبل طفلةً سوريّةً عمرها 5 أشهر حالتها حرجة، المستشفى اللّبناني الإيطالي استقبل طفلًا سوريًّا عمره 11 سنة (دخل وخرج من الطّوارئ)، مستشفى جبل عامل استقبل طفلةً سوريّةً عمرها 12 سنة احتاجت إلى الاستشفاء وحالتها متوسّطة، امرأة سوريّة حالتها حرجة، رجلًا سوريًّا حالته متوسّطة احتاج الدّخول إلى المستشفى أيضًا، و6 حالات أخرى لسوريّين تمّ علاجهم في الطّوارئ، منهم طفلتان عمريهما 7 و5 سنوات، بالإضافة إلى طفل عمره 11 سنة؛ كما استقبل مستشفى تبنين الحكومي مواطنًا لبنانيًّا استدعت حالته الدّخول للمستشفى".