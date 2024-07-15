بايدن: محاولة اغتيال ترامب دفعتنا للتفكير بالمستقبل

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنَّ محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب دفعتنا للتفكير بالمستقبل، ونحمد الله أنه لم يتعرض إلى أي أذى.

وفي كلمته التي وجهها إلى الشعب الأمريكي، اليوم الاثنين، بعد محاولة اغتيال "ترامب"، أضاف "بايدن" أن جهات التحقيق حتى الآن لا تعلم دوافع مطلق النار على ترامب، ونحن بحاجة إلى خفض التوتر السياسي ورفض كل أشكال العنف.

وأشار إلى أنه لا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أي نوع من العنف ضد المواطنين وحان وقت التصالح، لأننا نؤمن بالحوار السلمي واتخاذ القرارات على أساس مبادئ الدستور الأمريكي.