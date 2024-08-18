تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس موضحًا أن يكون صحواً بوجه عام غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق غربًا.



وأوضح المركز في بيانه اليومي، عن حالة الطقس في الإمارات، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً ، وتكون حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 07:18 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وذكر، في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 20:17 و الجزر الأول عند الساعة 15:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:59

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 45 33 80 30

دبي 44 33 75 30

الشارقة 43 33 75 30

عجمان 41 32 70 35

أم القيوين 42 31 70 30

رأس الخيمة 44 33 65 30

الفجيرة 34 29 85 40

العـين 47 34 60 20

ليوا 46 31 70 25

الرويس 44 33 75 35

السلع 44 29 75 35

دلـمـا 43 31 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 32 85 45

أبو موسى 40 32 85 45