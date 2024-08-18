شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة مرتفعة على الشرقية.. اعرف خريطة طقس اليوم بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الحالة على البحر الأحمر

الحالة على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.وبخصوص الحالة على البحر الأحمر فالرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.أما حالة البحر فهي خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.أما الخليج العربي فالرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبيويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، بينما حالة البحر تكون خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.