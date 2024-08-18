الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وقالت مصادر محلية إن عددا من مركبات الاحتلال من بينها جرافة اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وقد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء، من تحت أنقاض شقتين سكنيتين قصفهما الاحتلال في شارع الهوجا في مخيم جباليا.

واستشهدت مواطنة وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في "أرض أبو ستة" في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,074 مواطنا وإصابة 92,537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.