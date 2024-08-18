أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن هناك هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة .

وكشف المركز أنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.



وأضاف المركز، الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة عى الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

حالة البحر

خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتابع، الرياح في الخليج العربي تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي

حالة البحر

خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة 44 32

المدينة المنورة 43 32

جدة 39 31

الرياض 47 30

الدمام 48 31

أبها 30 19

تبوك 39 27