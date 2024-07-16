مسؤولون إسرائيليون برئاسة نتانياهو يبدأون مناقشة ميزانية 2025

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولون اقتصاديون كبار اليوم أول اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الميزانية الاسرائيلية لعام 2025، والتي يسعون إلى موافقة الكنيست عليها بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر بيان مشترك أن محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش والمدير العام لوزارة المالية والمستشار الاقتصادي لنتانياهو شاركوا في الاجتماع.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن المناقشات.