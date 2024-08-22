النشرة: شعبة المعلومات توقف قاتل طفلة في منزله في تعمير عين الحلوة

قامت دورية من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام بتوقيف القاتل خ. أ. بعد رصده في منزله في تعمير عين الحلوة الذي قام باطلاق النار على الطفلة خ. م. و ادى الى مقتلها منذ اشهر .

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