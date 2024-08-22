لازاريني بعد قصف إسرائيل مدرسة بغزة: هل تبقت أي إنسانية؟

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني أن قطاع غزة لم يعد صالحا للأطفال، بعد استهداف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة بمدينة غزة، متسائلا: هل تبقت أي إنسانية؟

جاء ذلك وفق بيان لازاريني، نشر على موقع الوكالة الأممية، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة صلاح الدين بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 15 بينهم أطفال.

وقال لازاريني: “تقارير أفادت بوقوع هجوم مروع آخر اليوم الأربعاء، على إحدى مدارس الأونروا في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أطفال”.

وأضاف: “بعض الأطفال احترقوا حتى الموت”، متسائلا: “هل تبقت أي إنسانية؟”

وأكد لازاريني، أن “غزة لم تعد مكانا صالحا للأطفال. هم أول ضحايا هذه الحرب القاسية. لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح الأمر الذي لا يطاق هو المعيار الجديد.. كفى.. وقف إطلاق النار تأخر كثيرا”.