شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مصرع 35 شخصًا على الأقل جراء أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفى 35 شخصاً على الأقل وأصيب 230 آخرون اليوم جراء أمطار غزيرة وعواصف عنيفة ضربت مدينة جلال آباد وضواحيها في شرق أفغانستان.

وأفاد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في الإقليم قريشي بادلون، أن الأمطار والعواصف الرعدية، أودت بحياة 35 شخصاً وأصابت 230 آخرين في جلال آباد وبعض مناطق ننغرهار. الأمطار الغزيرة وأشار بادلون إلى أن حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع.

وأوضح أن العدد الكبير للضحايا مردّه "الأمطار الغزيرة التي تسببت بسقوط أشجار وجدران وسقوف منازل".