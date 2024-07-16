شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقضي على نحو 50 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصومالية أنه تم القضاء على أكثر من 50 مسلحًا من عناصر حركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية قولها: "إن عملية مشتركة نفذتها القوات الوطنية في منطقة طبقله الواقعة بين مدينة مسغواي وبلدة عوسوينى في محافظة جلجدود بوسط البلاد".

وأضافت، أن العملية التي جاءت بناءً على معلومات استهدفت قادة بارزين في الحركة الإرهابية، مؤكدة أن الجيش الصومالي والقوات المحلية سيطروا على المنطقة عقب العملية مع استمرار عمليات التمشيط لتعقب بعض الجيوب المسلحة التي تحاول الفرار.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الصومالية عن تحقيق انتصارات جديدة، حيث تمكنت من طرد المسلحين من منطقة بريبال في مديرية بولو بوردي بإقليم هيران، بالإضافة إلى سيطرتها على مناطق في ولاية جوبالاند.