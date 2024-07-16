"حماس": الإدارة الأميركية بقيادة بايدن تتحمل كامل المسؤولية عن القتل الممنهج لأبناء شعبنا

أشارت حركة "حماس"، إلى أنّ "قصف الاحتلال للنازحين في مدرسة للأونروا بمخيم النصيرات وعلى منطقة المواصي غرب خان يونس نازية متوحشة".
وقالت إنّ "الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحمل كامل المسؤولية عن القتل الممنهج لأبناء شعبنا".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرتين الأولى في مدرسة للأونروا بالنصيرات والثانية في خان يونس".
ولفت إلى أنّ "40 شهيدا وعشرات المصابين بمجزرتين للاحتلال بالنصيرات وسط القطاع وبخان يونس جنوبه".
هذا، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفيًا وصحفيّة منذ بدء الحرب على القطاع".
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