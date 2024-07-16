قسطنطين الى القَيِّمين على القضاء: أنتم مسؤولون عن ملاحقة جميع الذين هدروا الحقوق حتى إعادتها

أشار مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين، الى ان "الأوهام والمتاجرات سقطت، وظهر للجميع من يدافع بالفعل عن حقوق الناس وجَنى عمرهم".

وتوجه قسطنطين، إلى القَيِّمين على القضاء اللبناني بالقول "أنتم مسؤولون عن ملاحقة جميع الذين هدروا الحقوق حتى إعادتها والضغط مع القضاة الشرفاء لا عليهم فهم يقومون بواجبهم... انتبهوا لأن غضب المظلومين لن يوفركم".