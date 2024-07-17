26 قتيلًا على الأقل و20 مصابًا إثر سقوط حافلة في واد في جنوب البيرو

كشفت الشّرطة ​البيرو​فيّة عن مقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 20 آخرين، إثر سقوط حافلة في واد في جنوب البيرو.

وأوضح مدير قسم السّلامة على الطّرق السّريعة جوني فالديراما، أنّ الحافلة الّتي كانت تقلّ أكثر من 40 راكبًا، كانت متّجهة من ليما إلى منطقة أياكوتشو في الأنديس، عندما انحرفت عن منحدر يبلغ ارتفاعه نحو 200 متر. ونُقل 20 شخصًا أُصيبوا في الحادث إلى مستشفيات قريبة، فيما عملت فرق إنقاذ على انتشال الجثث من بين الحطام.

مع الإشارة إلى أنّ العام الماضي، سجّلت البيرو أكثر من 3130 حالة وفاة، بسبب حوادث مرور.