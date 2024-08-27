لابيد: الحكومة التي تعيش حالة ذعر قامت بإخلاء الشمال ولا تعرف كيف تعيد السكان اليه قبل بداية العام الدراسي

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الى إن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لن تستطيع إعادة الأمان إلى مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان، مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

واوضح لبيد: “بقي أقل من أسبوع على بدء العام الدراسي (مطلع ايلول المقبل)، ولا يزال الشمال مهجورا”.

وأضاف: “هناك آلاف الطلاب وعشرات الآلاف من أولياء الأمور في الشمال لا يعرفون كيف سيبدأ العام الدراسي، ومن مسؤول عنهم ومن سيهتم بهم”.

وأكد أن “الحكومة التي تعيش حالة ذعر قامت بإخلاء الشمال، ولا تعرف كيف تقدم إجابات للمواطنين الإسرائيليين”.

وختم لبيد كلمته بالقول: “علينا إعادة السكان إلى الشمال، وعلينا إعادة الأمن إلى الشمال، لكن هذه الحكومة لن تعرف كيف تفعل ذلك”.