5 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، أن "5 شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف للاحتلال على مخيم نور شمس" في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن "طائرة مسيّرة عن بُعد من طراز "زيك" قصفت بأربعة صواريخ هدفًا في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "المنظومة الأمنية تستعد لعمليات واسعة بالضفة الغربية ومن المتوقع أن تضاف قوة لوائية هجومية جديدة"، مضيفة نقلا عن مسؤولين "الضفة الغربية أكثر ما يقلقنا ونتجهز لزيادة العمليات هناك".