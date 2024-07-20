شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات و100 قتيل وحظر تجوال.. ماذا يحدث في احتجاجات بنجلاديش؟ والان نبدء بالتفاصيل

احتجاجات بنجلاديش

العنف في دكا

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش بنجلاديش اليوم السبت أن الحكومة فرضت حظرا للتجوال بمختلف أنحاء البلاد ونشرت قوات من الجيش، في أعقاب اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، خلال احتجاجات طلابية.وذكر وزير الداخلية أسد الزمان خان أنه سيتم نشر أفراد الجيش، في العاصمة دكا ومناطق أخرى. وكان أكثر من 100 شخص قد لقوا حتفهم ، منذ اندلاع العنف يوم الثلاثاء الماضي.ووردت أنباء عن مقتل 56 شخصا على الأقل، أمس الجمعة، حسب "بي.بي.سي بانجلا" وهي خدمة باللغة البنغالية تبثها "بي.بي.سي"، نقلا عن صحيفيتي "بروتوم آلو" و"ديلي ستار".ولم يتسن الوصول إلى الأنباء الواردة من هذه المنافذ الإعلامية ووسائل إعلام محلية أخرى، على الإنترنت اليوم السبت، بعد أن قطعت الحكومة إلى حد كبير خدمات الإنترنت والهاتف والرسائل النصية القصيرة.ولم يجر تأكيد أعداد الضحايا رسميا. وتحدثت السفارة الأمريكية في بنجلاديش، أمس الجمعة عن "إصابة المئات وربما الآلاف".وفي العاصمة دكا، تم حظر جميع التجمعات أمس الجمعة، حتى إشعار آخر، حسب صحيفة "بروتوم آلو" نقلا عن الشرطة. لكن استمرت أعمال العنف في دكا، حيث قام عدة مئات من الطلاب المتظاهرين بإغلاق الطرق والاشتباك مع الشرطة. ويطالب الطلاب بإصلاحات في نظام حصص الوظائف الحكومية.وفي منتصف الليلة الماضية، تردد أن ممثلين عن الطلاب التقوا بممثلين عن الحكومة. ولم ترد أي معلومات عن نتائج الاجتماع، حسب موقع "بي.بي.سي بانجلا". ويطالب آلاف الشباب بنظام أكثر اعتمادا على الجدارة والقدرة والكفاءة.وترتفع معدلات البطالة في بلد يزيد عدد سكانه عن 170 مليون نسمة. وأبدت الحكومة أمس الأول الخميس استعدادها لإصلاح النظام وإجراء محادثات.