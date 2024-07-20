اخبار العالم

اشتباكات و100 قتيل وحظر تجوال.. ماذا يحدث في احتجاجات بنجلاديش؟

0 نشر
د ب أ - دكا 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات و100 قتيل وحظر تجوال.. ماذا يحدث في احتجاجات بنجلاديش؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش بنجلاديش اليوم السبت أن الحكومة فرضت حظرا للتجوال بمختلف أنحاء البلاد ونشرت قوات من الجيش، في أعقاب اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، خلال احتجاجات طلابية.
وذكر وزير الداخلية أسد الزمان خان أنه سيتم نشر أفراد الجيش، في العاصمة دكا ومناطق أخرى. وكان أكثر من 100 شخص قد لقوا حتفهم ، منذ اندلاع العنف يوم الثلاثاء الماضي.
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بنجلاديش - د ب أ

احتجاجات بنجلاديش

ووردت أنباء عن مقتل 56 شخصا على الأقل، أمس الجمعة، حسب "بي.بي.سي بانجلا" وهي خدمة باللغة البنغالية تبثها "بي.بي.سي"، نقلا عن صحيفيتي "بروتوم آلو" و"ديلي ستار".
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بنجلاديش - د ب أ

ولم يتسن الوصول إلى الأنباء الواردة من هذه المنافذ الإعلامية ووسائل إعلام محلية أخرى، على الإنترنت اليوم السبت، بعد أن قطعت الحكومة إلى حد كبير خدمات الإنترنت والهاتف والرسائل النصية القصيرة.
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بنجلاديش - د ب أ

العنف في دكا

ولم يجر تأكيد أعداد الضحايا رسميا. وتحدثت السفارة الأمريكية في بنجلاديش، أمس الجمعة عن "إصابة المئات وربما الآلاف".
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بنجلاديش - د ب أ

وفي العاصمة دكا، تم حظر جميع التجمعات أمس الجمعة، حتى إشعار آخر، حسب صحيفة "بروتوم آلو" نقلا عن الشرطة. لكن استمرت أعمال العنف في دكا، حيث قام عدة مئات من الطلاب المتظاهرين بإغلاق الطرق والاشتباك مع الشرطة. ويطالب الطلاب بإصلاحات في نظام حصص الوظائف الحكومية.
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بنجلاديش - د ب أ

وفي منتصف الليلة الماضية، تردد أن ممثلين عن الطلاب التقوا بممثلين عن الحكومة. ولم ترد أي معلومات عن نتائج الاجتماع، حسب موقع "بي.بي.سي بانجلا". ويطالب آلاف الشباب بنظام أكثر اعتمادا على الجدارة والقدرة والكفاءة.
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بنجلاديش - د ب أ

وترتفع معدلات البطالة في بلد يزيد عدد سكانه عن 170 مليون نسمة. وأبدت الحكومة أمس الأول الخميس استعدادها لإصلاح النظام وإجراء محادثات.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا