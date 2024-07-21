الدفاع السعودية: لا علاقة لنا باستهداف الحديدة والسعودية لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت

أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي أن "السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة، والسعودية لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت".
وفي وقت سابق، أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية في بيان، ان "العدوُّ الإسرائيليُّ شنَّ عدواناً غاشماً على محافظةِ الحديدةَ حيثُ استهدفَ بعدةِ غاراتٍ محطةَ الكهرباءِ التي تُغذي مدينةَ الحديدةَ الساحليةِ بالكهرباءِ واستهدفَ كذلك ميناءَ الحديدةِ وخزاناتِ الوقودِ وجميعُها أهدافٌ مدنية".
واكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها "ستردُّ على هذا العدوانِ ولن تترددَ في ضربِ الأهدافِ الحيويةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ مع تأكيدِها على ما وردَ في بيانِها السابقِ بشأنِ اعتبارِ منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنة".
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