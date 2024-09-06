السعودية | اختتام فعاليات “المؤتمر السعودي الثاني عشر للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي” بجامعة الملك خالد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أوصى المشاركون في “المؤتمر السعودي الثاني عشر للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي” الذي اختتم أعماله اليوم في جامعة الملك خالد بتكثيف الاستثمار في مجال تقنيات الحوسبة عالية الأداء المستدامة، مثل أنظمة التبريد السائل ومراكز البيانات الموفرة للطاقة، للتخفيف من التأثير البيئي للحوسبة الفائقة، مع بذل الجهود لتبسيط تكامل الذكاء الاصطناعي مع الحوسبة عالية الأداء من خلال تطوير أدوات برمجية أكثر قوة وتحسين تكوينات الأجهزة لتحسين الأداء والكفاءة.

وشددت توصيات المؤتمر على تشجيع التعاون بين العلماء البيئيين وخبراء الذكاء الاصطناعي ومتخصصي الحوسبة عالية الأداء للوصول إلى حلول مبتكرة تعالج التحديات العالمية المعقدة مثل تغير المناخ.

وأشارت عميدة كلية علوم الحاسب رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة أريج محمد العسيري, إلى أن المؤتمر الذي نظمته الكلية لمدة 3 أيام، شهد ورشاً علمية متخصصة وتم في يومه الأخير إعلان نتائج الفائزين في “هاكاثون الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي”، مبينة أن من التوصيات التي خلص لها المؤتمر أهمية معالجة قضايا قابلية التوسع في أنظمة الحوسبة عالية الأداء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الكفاءة الحسابية للنماذج المستخدمة في التطبيقات الحرجة مثل التنبؤ بجودة الهواء والنمذجة المناخية، والحاجة إلى تعزيز الشراكات التعليمية لبناء قوة عاملة ماهرة قادرة على تطوير تقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مؤكدة أن ذلك سيكون أمرًا أساسيًا للحفاظ على الريادة في هذه المجالات.

من جهته أوضح وكيل كلية علوم الحاسب للبحث والدراسات العليا الدكتور عمر القحطاني أنه تم عقد 9 ورش عمل في اليوم الأخير من المؤتمر ‏من قبل شركات عالمية ومحلية لها خبرة كبيرة في مجال الحوسبة عالية الأداء وبمشاركة نخبة من الباحثين والمهندسين من المعامل البحثية بجامعة كاوست.

وأضاف القحطاني أن مواضيع الورش في اليوم الثالث اشتملت على “الحوسبة عالية الأداء في السحابة: إطلاق قوة Exascle وتحصين عملك للمستقبل” تلتها ورشة عمل “كشف قوة الحوسبة الفائقة” وورشة عمل “استغلال قوة البرمجة المتوازية باستخدام OpenMP” إضافةً إلى “نشر نماذج التعلم العميق على خادم الاستدلال NVIDIA Trion”؛ كما اشتملت أيضًا على ورشة عمل بعنوان “علم البيانات على منصات الحوسبة عالية الأداء اتجاهات في بنية الحوسبة عالية الأداء التي تُمكّن من تسريع علم البيانات”٫ وورشة عمل بعنوان “حوسبة عالية الأداء في السحابة: إطلاق قوة Exascale وتحصين عملك للمستقبل” وورشة “التعلم الآلي والعميق المتوازي والموزع على منصات الحوسبة عالية الأداء” وقد اختُتمت بورشة عمل “تطبيقات عملية لاستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وشهد المؤتمر خلال 3 أيام حضورًا كثيفًا صاحبه العديد من البرامج والفعاليات حيث اشتمل على 10 معارض و 20 جلسة علمية، و9 ورش عمل استفاد منها أكثر من 200 طالب وطالبة بينما بلغ عدد المسجلين في المؤتمر أكثر من 1300 مسجل وبلغ عدد المسجلين في الحلقات التقنية 300 طالب وطالبة.

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