الكرملين يتجاهل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية و يؤكد أهمية العملية العسكرية بأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي الأولوية بالنسبة لروسيا وليس نتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد قرار انسحاب بايدن.

تصريحات الكرملين بعد قرار انسحاب بايدن من الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

وجاءت تصريحات الكرملين، بعد إنسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من الإنتخابات الرئاسية الأمريكية .



وقال بيسكوف: "أولويتنا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وليس نتائج الانتخابات الأمريكية".

وأضاف: "لا يزال أمامنا 4 أشهر قبل الانتخابات، وهذا وقت طويل يمكن أن يتغير خلاله الكثير، وعلينا أن ننتبه ونراقب ما سيحدث بعد ذلك".

بايدن يرشح كاميلا هاريس للإنتخابات الرئاسية الأمريكة بعد إنسحابه

رشح جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد نائبته الحاليه كاميلا هاريس، وذلك لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي السابق.

وقال بايدن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام”.

بايدن ينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي



يذكر أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 يصب في مصلحة حزبه الديمقراطي، مضيفا: “سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي”.

واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن مساء اليوم الأحد تنحيه كمرشح للحزب الديمقراطي عن خوض الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة ولاية ثانية.

ويأتي تنحي بايدن بعد ضغوط قوية مارسها اعضاء حزبه من اجل ثنيه عن الترشح لفترة ولاية ثانية عقب العديد من الاخفاقات التي وقع فيها منذ ان ظهر وجها لوجه امام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي تصريحات تناقلتها عنه وسائل الاعلام الامريكية، فور اعلان قرار تنحيه، قال بايدن: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي.بايدن يقرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

وسيكون على الحزب الديمقراطي اختيار مرشحا آخر خلال الوقت المحدود المتبقي على السباق، وسط ترجيحات بأن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس على رأس قائمة المرشحين المحتملين.

يذكر أن هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بعد قرار انسحابه من خوض الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.