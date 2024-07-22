شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من هبوب عواصف رعدية في عدة مناطق بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بعد ظهر اليوم الأحد تحذيرات للعديد من المناطق في ألمانيا من هبوب عواصف رعدية.

كما حذرت الهيئة من هبوب عواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد. الطقس في ألمانيا وتشمل المناطق المعنية بالتحذيرات كلا من جنوب ولاية ساكسونيا السفلى في منطقة جوتينجن وشمال ولاية تورينجن ومناطق واقعة بين بيليفيلد وبريمن وصولا إلى بحر الشمال بالإضافة إلى مناطق محيطة بمدينة نورنبرج في ولاية بافاريا.

كما نص البيان التحذيري على أن البرق يشكل خطرا على الحياة والسلامة مشيرًا إلى أن من الممكن أيضا وقوع فيضانات في الشوارع والأقبية. انتشار العواصف الرعدية وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تنتشر الأمطار والعواصف الرعدية في المساء حتى تصل إلى الشرق.

كما نوهت إلى احتمال تساقط ما يصل إلى 30 لترا لكل متر مربع في وقت قصير، أو 50 لترا لكل متر مربع على مدار عدة ساعات.

وتضمنت التوقعات تحذيرًا من أن "احتمال حدوث عواصف شديدة جدا مع أمطار غزيرة في بعض الأحيان، ليس مستبعدًا".