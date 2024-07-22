شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تغييرات في نظام مشتريات الأسلحة للجيش الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إلى إجراء تغييرات في نظام مشتريات الأسلحة في الجيش الصيني.

وحث على إصلاحات أعمق، بعد الإطاحة بوزيري دفاع سابقين بتهم الفساد. تغييرات شاملة وجاءت هذه الدعوة ضمن تغييرات شاملة تجريها اللجنة المركزية التي تمثل النخبة في الحزب الشيوعي الصيني لإنعاش النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي.

وجرت الموافقة على خطة التغييرات في الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي. تعزيز أكبر جيش في العالم وتتضمن الإجراءات الأخرى، الهادفة لتعزيز أكبر جيش في العالم بأفراد عاملين، تقوية حوكمة الرئيس شي جين بينج والحزب الشيوعي للجيش.

بالإضافة إلى تحسين السياسات المتعلقة بالجاهزية القتالية، وتكثيف العمليات المشتركة، وتسريع تطوير الردع الاستراتيجي - الذي يعني عادة الأسلحة النووية والتكنولوجيات الناشئة الأخرى.