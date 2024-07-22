شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنت رغبتها في الترشح.. هاريس تتعهد ببذل قصارى جهدها لهزيمة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبذل قصارى جهدها لهزيمة دونالد ترامب، وذلك لدى قبولها تأييد الرئيس بايدن لها في أعقاب انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضافت: "يشرفني تأييد الرئيس لي واعتزم الفوز بهذا الترشيح".

وجاء تصريح هاريس بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس بايدن أنه سينسحب من السباق الانتخابي في أعقاب أسابيع من الضغط المتزايد عليه من الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق بشأن قدرته على الفوز بولاية جديدة. مؤتمر الحزب الديمقراطي ويعقد الديمقراطيون مؤتمرهم الوطني الشهر المقبل في شيكاغو لاختيار مرشح الحزب بشكل رسمي لانتخابات نوفمبر.

وأضافت هاريس: "بهذا العمل الإيثاري والوطني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة، وهو وضع الشعب الأمريكي وبلادنا قبل أي شيء آخر".

واختتمت هاريس كلماتها بالإشارة إلى أنه لا يزال هناك 107 أيام قبل الانتخابات.