شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر تضرب غرب ولاية تكساس الأمريكية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سكوري غرب ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الهزة وقعت على بعد 17 كيلومترًا شمال شرق هيرملي، وعلى عمق نحو 7.7 كيلومترات. وأضافت الهيئة أن المنطقة تعرضت لهزتين أخريين، تبعت الأولى بعد فترة وجيزة، بقوة بلغت 4.4 و3.1 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات بسبب الهزة التي شعر بها السكان من جميع أنحاء غرب تكساس.