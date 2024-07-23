مستعمرون يقتحمون حي الطيرة بمدينة رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حي الطيرة في مدينة رام الله، وفقًا لــ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أطراف حي الطيرة، وأغلقت الطريق المؤدي إلى قرية عين قينيا وضاحية الريحان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، اقتحمت حافلة تقل مستعمرين أطراف الحي، وأدى المستعمرون طقوسا تلمودية في المنطقة، قبل أن ينسحبوا من المكان.

استشهد طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين.

وذكرت مصادر محلية من بلدة بلعا لمراسلتنا، أن الطفل سيف زياد علي اعمير (13 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال في الصدر في 11 تموز/يوليو الجاري، خلال زيارته لمنزل جده في بلدة ميثلون جنوب جنين، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لخطورة حالته، وأعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته مساء اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حينها بلدة ميثلون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استشهد خلالها الطفل علي حسن علي ربايعة (15 عاما) من البلدة، كما أصيب الطفل اعمير وشابين وطفل آخرين.

وباستشهاد الطفل اعمير يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء إلى ستة، بعد استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة وابنتها في مخيم طولكرم.