هاريس: أثق في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن ثقتها في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل حال ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي، مؤكدة أنه شرف كبير الحصول على دعم الرئيس الحالي جو بايدن في هذا السباق الرئاسي.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي خلال أول تجمع انتخابي في ميلواكي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر ولاية ويسكونسن وسأعمل على توحيد الحزب الديمقراطي لنكون جاهزين في نوفمبر المقبل.

وذكرت هاريس، أنه قبل 105 أيام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة نركز داخل الحزب الديمقراطي على المستقبل، إذ إنني حصلت على العدد الكافي من أصوات المندوبين لأحظى بثقة الحزب، وأكدت أنها تلقت خلال الـ24 ساعة تبرعات من المانحين هي الأكبر في التاريخ.

وهاجمت المرشحة الديمقراطية المحتملة غريمها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، واصفة إياه بالمجرم الذي يسعى لإعادة أمريكا للوراء، وقالت، إن ترامب ومشروعه سوف يُضعف الطبقة الوسطى ويعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخلف.

وأكدت أن حملتها الانتخابية لا تتعلق بدونالد ترامب فقط بل أيضًا برؤيتها لمستقبل الولايات المتحدة، "أعلم مَن هو ترامب وما الذي يمثله، إذ إن حملته تركز على الماضي وحملتنا مهتمة بالمستقبل".

وتعهدت "هاريس" بطرح سجلها في مواجهة سجل ترامب المتهم من قِبل هيئة محلفين بالعنف الجنسي، مشيرة إلى أنها خلال مسيرتها في الادعاء العام حاكمت المجرمين من أمثال دونالد ترامب الذي تمت إدانته بالفساد في 34 جنحة ويعتمد على دعم المليارديرات ويتبادل معهم المصالح.

ولفت إلى أنها تؤمن بالحرية والفرص والعدالة للجميع وترامب يسعى لتدمير أنظمة التقاعد وإقرار امتيازات ضريبية للأثرياء، خصوصًا أن برنامجها الانتخابي تؤمن بمستقبل يحظى فيه الجميع بالكرامة.