شكرا لقرائتكم خبر عن انجراف سفينة تحمل أكثر من 100 راكب جنوب طوكيو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الياباني اليوم الأربعاء، انجراف سفينة تابعة لإحدى الشركات، تحمل أكثر من 100 راكب، في المياه جنوب العاصمة اليابانية طوكيو، حيث أنها أصبحت غير قادرة على الإبحار بقوتها الذاتية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن السفينة أبلغت أنها لم تعد قادرة على الإبحار بسبب تسرب زيتي، ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 116 راكبًا وطاقم السفينة المؤلف من خمسة أشخاص.

وقالت قوات خفر السواحل: "إن السفينة التي غادرت خليج طوكيو في طريقها إلى جزيرة شيكين في سلسلة جزر أوز، تنجرف حاليًا على بعد 17 كيلومترًا جنوب غرب منارة في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو في محافظة تشيبا".