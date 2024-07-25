جواز سفر سنغافورة الأقوى عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفوقت سنغافورة على فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لتصبح صاحبة أقوى جواز سفر في العالم.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس أن امتلاك جواز سفر سنغافوري يعني دخول 195 دولة بدون تأشيرة دخول، مما يضع سنغافورة في قمة مؤشر هينلي لجوازات السفر.

وجاءت الدول الأوروبية الأربعة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي حصلت على المركز الأول مطلع هذا العام، في المرتبة الثانية الآن بجانب اليابان.

وحلت سبع دول في المرتبة الثالثة لأول مرة، حيث يمكن لحاملي جوازات سفر النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد دخول 191 دولة بدون تأشيرة دخول.

وتراجعت الولايات المتحدة للمرتبة الثامنة، لتواصل انخفاضها المستمر منذ عقد على المؤشر، وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة، ومازال جواز سفر أفغانستان، الذي يتيح دخول 26 دولة بدون تأشيرة دخول، الأضعف في العالم.