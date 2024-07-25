شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية تواصل إرسال القمامة إلى جارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات يعتقد أنها تحمل قمامة عبر الحدود المحمية بشدة إلى كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أمس.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها «إن عددا من البالونات حلق عبر الحدود حول سول والمقاطعة المحيطة بها، ونصحت هيئة الأركان المشتركة السكان بعدم لمس الأشياء، بل الإبلاغ عنها للسلطات، حسبما أفادت يونهاب».

ومنذ نهاية مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ثلاثة آلاف بالون مليء بالقمامة إلى الجنوب، بما في ذلك حوالي 500 بالون أمس الأول.