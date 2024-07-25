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كوريا الشمالية تواصل إرسال القمامة إلى جارتها

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- بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات يعتقد أنها تحمل قمامة عبر الحدود المحمية بشدة إلى كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أمس.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها «إن عددا من البالونات حلق عبر الحدود حول سول والمقاطعة المحيطة بها، ونصحت هيئة الأركان المشتركة السكان بعدم لمس الأشياء، بل الإبلاغ عنها للسلطات، حسبما أفادت يونهاب».

ومنذ نهاية مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ثلاثة آلاف بالون مليء بالقمامة إلى الجنوب، بما في ذلك حوالي 500 بالون أمس الأول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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