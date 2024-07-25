كوريا الشمالية تواصل إرسال القمامة إلى جارتها

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ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها «إن عددا من البالونات حلق عبر الحدود حول سول والمقاطعة المحيطة بها، ونصحت هيئة الأركان المشتركة السكان بعدم لمس الأشياء، بل الإبلاغ عنها للسلطات، حسبما أفادت يونهاب».
ومنذ نهاية مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ثلاثة آلاف بالون مليء بالقمامة إلى الجنوب، بما في ذلك حوالي 500 بالون أمس الأول.
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