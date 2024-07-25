شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | تعليق حركة الطيران في مطار فرانكفورت الألماني.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أكبر مطار في ألمانيا

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تهديد الوجود

الدمام - شريف احمد - كشفت الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس، تعليق حركة الطيران في مطار فرانكفورت بألمانيا بشكل مؤقت.جاء هذا بعد أن تمكن نشطاء من جماعة المناخ "الجيل الأخير" من الدخول إلى أرض المطار.ودخل عدة متظاهرين من خلال سياج في الساعات الأولى من الصباح.وذكر متحدث باسم الشرطة الفيدرالية المتمركزة في المطار: "جميع السلطات الأمنية تعمل حاليًا على حل الاضطرابات في أسرع وقت ممكن".وفي منشور على منصة "إكس"، دعت جماعة "الجيل الأخير" إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.وذكرت الجماعة: "إن استخراج وحرق النفط والغاز والفحم المستمر يشكل تهديدًا لوجودنا".وتأتي هذه الخطوة بعد أن لصق نشطاء من "الجيل الأخير" أنفسهم على المدرج في مطار كولونيا/بون في ألمانيا يوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران لفترة وجيزة.