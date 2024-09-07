ماكرون وشولتس أكدا دعم أوكرانيا: لضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

أعلنت الرئاسة الفرنسيّة (الإليزيه)، أنّ "الرّئيس ​إيمانويل ماكرون​ التقى المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، على هامش الاجتماعات الفرنسيّة الألمانيّة في إيفيان"، مشيرةً إلى أنّ "خلال هذا الاجتماع، أعرب الزّعيمان عن إدانتهما بأشدّ العبارات الهجوم الّذي ضرب مدينة بولتافا (Poltava) الأوكرانيّة في 3 أيلول الحالي، والّذي تسبّب في واحدة من أكبر الخسائر البشريّة منذ بداية الحرب".

ولفتت في بيان، إلى أنّهما "دعوَا إلى وضع حدّ لهذه الضّربات العشوائيّة على البنية التّحتيّة المدنيّة أو الخاصّة بالطّاقة. وأعرب الزّعيمان معًا عن دعمهما الكامل للشّعب الأوكراني، وأكّدا مجدّدًا تصميمهما على دعم ​أوكرانيا​ لأطول فترة ممكنة وبشكل مكثّف بحسب الضّرورة، من أجل إفشال الحرب العدوانيّة الّتي تشنّها روسيا".

وذكرت الرّئاسة أنّ "ماكرون وشولتس ناقشا الوضع في ​الشرق الأوسط​، وأكدّا مجدّدًا ضرورة التّوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النّار في ​غزة​، من أجل تحرير جميع الأسرى والسّماح بإيصال كميّات كبيرة من المساعدات الإنسانيّة إلى سكان غزة. وشدّدًا على أنّه يجب على جميع الجهات أن يظهروا أكبر قدر من المسؤوليّة، لتمكين عودة السّلام والاستقرار إلى المنطقة".