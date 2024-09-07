القناة 12 الإسرائيلية عن استطلاع رأي: 60% من الإسرائيليين يرون أن إبرام صفقة أهم من البقاء في محور فيلادلفيا

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن استطلاع رأي، أن "60% من الإسرائيليين يرون أن إبرام صفقة أهم من البقاء في محور فيلادلفيا، و61% من الإسرائيليين لا يثقون في أن الحكومة تبذل وسعها لاستعادة الرهائن".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية صباح الجمعة، أن "أغلبية إسرائيلية كبيرة تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة التبادل مع حركة حماسط.

وبحسب استطلاع الرأي، فقد فضل 48% من أفراد العينة إطلاق سراح الأسرى في غزة على البقاء قيد الاحتجاز.

وأظهر أن أغلبية كبيرة من الجمهور تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا للسماح بصفقة التبادل، حيث أيد 48% من أفراد العينة التنازل عن المحور، مقابل 37% أبدوا استعداداً للتخلي عن صفقة لترك المحور بيد إسرائيل.

في المقابل، أبدى 74% من ناخبي الائتلاف استعدادهم للتخلي عن الاتفاق إذا كان ذلك يعني الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وفي السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "الولايات المتحدة غاضبة من تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بموقفه بشأن محور فيلادلفيا، ومحبطة من سلوك حركة حماس".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الجانب الأميركي يخشى من الإحراج ولا يرغب في مواجهة مع نتانياهو بسبب الانتخابات"، مشيرة إلى أن "هناك تقديرات في إسرائيل توضح أن الولايات المتحدة مترددة بشأن تقديم مقترحها الأخير".