شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعترض طائرات روسية وصينية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء أنه اعترض طائرتين عسكريتين روسيتين وطائرتين صينيتين كانتا تعملان في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا، رغم أنها ظلت في المجال الجوي الدولي.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد) إنها “رصدت وتعقبت واعترضت” أربعة قاذفات — اثنتين روسيتين واثنتين صينيتين — كانت تحلق بالقرب من ألاسكا يوم الأربعاء.

وأوضحت: “القاذفات الروسية من طراز تو-95 ‘بير’ والصينية من طراز H-6 كانت تعمل في منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا، ولكنها لم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.”

وأكدت “نوراد” أنه تم التعامل مع الاعتراض بواسطة مقاتلات أمريكية وكندية.

وأضافت “نوراد” أن القاذفات الروسية والصينية لم تُعتبر تهديدًا.

وقال متحدث باسم نوراد، الكابتن شون كارتر من كولورادو سبرينغز، عبر البريد الإلكتروني إنه لا تتوفر لديه معلومات إضافية عن الحادث.

منطقة تحديد الدفاع الجوي (ADIZ) هي منطقة خارج المجال الجوي لأمريكا حيث، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تمارس الولايات المتحدة بعض السيطرة على حركة الطيران وتطلب من الطائرات تحديد هويتها.

ليست هذه الخليج 365 معترفًا بها رسميًا بموجب القانون الدولي، “على الرغم من وجود معايير متعددة تنطبق”، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.

يوم الأحد، اعترضت مقاتلات روسية طائرتين من طراز B-52 ستراتوفورتريس في المجال الجوي الدولي فوق بحر بارنتس، وهي منطقة شمال سكندنافيا وشرق روسيا، بينما كانت الطائرات في طريقها إلى قاعدة ميهاييل كوجالنيشينو الجوية في رومانيا، وفقًا للخدمة.

وواصلت طائرات B-52 رحلتها دون تغيير مسارها، حسبما أفادت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا.

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