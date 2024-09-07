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واشنطن: نعمل على اتفاق هدنة في غزة يتضمن نشر قوات حفظ السلام

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ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات) 

قالت المتحدثة بالإنابة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء من أجل التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن نشر قوات لحفظ السلام.
وأضافت سينغ في إيجاز صحفي بأن «مقترح وجود قوات حفظ السلام في غزة لن يتضمن مشاركة قوات عسكرية أميركية». 
وفي السياق، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقارير تفيد بأن المفاوضين اقتربوا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، مضيفاً أن إسرائيل وافقت على عدة اتفاقات اقترحها المفاوضون من أميركا ومصر وقطر، لكن في كل مرة ينهار الاتفاق، لأن «حماس» ترفض باستمرار كل اتفاق من هذه الاتفاقات، على حد تعبيره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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