استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل فلسطينية في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أصيب العديد من الفلسطينيين في قصف استهدف أحد المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف لكافة البلدات الواقعة شرق المدينة، بالتزامن مع توغل دبابات الاحتلال في عمق المدينة.

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