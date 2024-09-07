الخارجية الأردنية دانت استهداف للمتضامنة الأميركية: لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

أعربت ‏​وزارة الخارجية الأردنية​، في بيان، عن إدانتها بأشدّ العبارات "استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتضامنة الأميركيّة من أصول تركيّة، أيسينور إزجي إيجي".

وأكّد النّاطق الرّسمي باسم ‏الوزارة سفيان القضاة، أنّ "هذه الجريمة الّتي استهدفت متضامنةً مع ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق، تُعدّ استمرارًا لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرّة بحقّ المدنيّين الأبرياء في ​قطاع غزة​ والضفّة الغربيّة المحتلّة، وانعكاسًا لسياسة الحكومة الإسرائيليّة المتطرّفة، الّتي تغذّي الكراهيّة والتّطرّف، وتحرّض المستوطنين على استهداف وقتل الفلسطينيّين وكلّ مَن يتضامن مع الشّعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة؛ بإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على خطوط الرّابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلّة".

وشدّد على "ضرورة أن يتحمّل ​المجتمع الدولي​ مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة تجاه ما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني من قمع وانتهاكات مستمرّة في قطاع غزّة و​الضفة الغربية​، وأن يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزّة، والتّصعيد المستمر في الضفّة الغربيّة، ومحاسبة كلّ مرتكبي الجرائم بحق الشّعب الفلسطيني".