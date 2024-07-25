جنوب لبنان - مقتل شخص وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل شخص وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين 22 تموز 2024، بغارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "مبنى عسكري" قال إن بداخله عنصر للحزب، واعتراض 7 طائرات مسيرة أُطلقت من لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة شيحين في قضاء صور جنوب لبنان "استهدفت منزلا وأسفرت عن وقوع إصابات".

ولاحقًا، نعى الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي - "نسور الزوبعة"، في بيان، "المقاتل إبراهيم أكرم الموسوي، مواليد 2003 من بلدة قرحا قضاء بعلبك الهرمل شرق لبنان، أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان على مسافة صفر مقاومًا على طريق فلسطين".

كما لفتت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن غارة استهدفت بلدة ياطر في القطاع الأوسط، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين كفركلا والعديسة لقصف إسرائيلي، مما تسبب باندلاع حريق في المكان".

وأفادت بأن الطيران الحربي "نفذ ظهر اليوم خرقًا لجدار الصوت وعلى 3 دفعات في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، كما خرق جدار الصوت فوق مدن وبلدات صور، وصيدا، ومناطق عرمون بشامون وخلدة جنوب العاصمة بيروت".

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس أن قواته رصدت مسلحا "يدخل مبنى عسكريا في منطقة شيحين بجنوب لبنان".

وأضاف: "بعد وقت قصير هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو المبنى العسكري"، على حد وصف البيان.

وتابع الجيش أن قواته أيضا "أطلقت نيران المدفعية لإزالة تهديد في منطقتي ميس الجبل وكفرشوبا بجنوب لبنان".

وقال: "في ساعات الصباح، تم رصد 7 مسيّرات تخترق الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها جميعها".

المصدر : وكالات