إصابة السفير الإيراني في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصيب السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ، بجروح غير خطرة في انفجار أجهزة محمولة لحزب الله بشكل متزامن في عدة مناطق لبنانية، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم طفلة وإصابة مئات الأشخاص.

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وقال التلفزيون الإيراني "أصيب السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني في انفجار جهاز اتصال"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وذكر أن جروح أماني "سطحية" وأنه "بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه".

وانفجرت أجهزة محمولة يحملها عناصر لحزب الله بشكل متزامن، ما أدى إلى مقتل طفلة وشخصين أحدهما نجل نائب لحزب الله وإصابة المئات من عناصره في أنحاء لبنان.

وأكد مصدر مقرب من الحزب أن الحادثة ناتجة عن "خرق إسرائيلي".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف تجاه مناطق وبلدات عديدة في الجانبين منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك إثر اندلاع الحرب على قطاع غزة .

المصدر : وكالات