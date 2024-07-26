شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وفقدان ثلاثة جراء أمطار غزيرة تضرب شمال غربي الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين وفاة شخص واحد وفقدان ثلاثة آخرين جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة التي ضربت المقاطعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الجمعة، أن حوالي 192 ألفًا و 500 شخص تضرروا في جميع أنحاء المقاطعة. وتم الإبلاغ عن حالة الوفاة في منطقة تونجوي بمدينة دينجشي، وتم تسجيل المفقودين الثلاثة في منطقة وودو بمدينة لونجنان. هطول أمطار غزيرة وشهدت قانسو خلال الفترة من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء هطولًا للأمطار هو الأكثر غزارة هذا العام، حيث كانت هذه الجولة من الأمطار الغزيرة الأشد منذ عام 1961 في المقاطعة، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية بالمقاطعة.. ووفقا لتوقعات الطقس، من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الأسبوع القادم في قانسو.

