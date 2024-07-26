الحرس المدني الإسباني ضبط أربعة أطنان من الكوكايين بميناء برشلونة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن السلطات الإسبانية، أن "الحرس المدني الإسباني ضبط أربعة أطنان من الكوكايين عثر عليها في ميناء برشلونة في إطار مكافحة عصابة إجرامية".

واوضحت السلطات الإسبانية، أن "هذه أكبر شحنة كوكايين يتم العثور عليها في ميناء برشلونة. وتم خلال العملية اعتقال 10 من أفراد العصابة الإجرامية".

وبدأت الشرطة الإسبانية في عام 2023 تحقيقا مع شركة تنقل حاويات الأرز من باراغواي إلى برشلونة. وخلال عملية تفتيش أخرى، عثر ضباط تطبيق القانون الإسبان على المخدرات.

وفي إطار التحقيق أيضا، اعترضت شرطة باراغواي شحنة من المخدرات حيث تم العثور على 3.3 طن من الكوكايين هناك.

وفي اذار الماضي تمت مصادرة 2.1 طن أخرى من المخدرات في بريطانيا.