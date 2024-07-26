شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتعهد بدعم الأمن في فرنسا بعد هجمات السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، بتقديم دعم أمني لفرنسا.

يأتي هذا في أعقاب هجمات الحرق العمد على شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة مساء أمس. دعم الأمن في فرنسا وقالت بيربوك في هامبورج إن "السلطات المعنية في البلدين على اتصال وثيق بالطبع في ظل مثل هذا الوضع".

وذكرت أن هذا يظهر مرة أخرى مدى أهمية التعاون الأوروبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية. أولمبياد باريس وتابعت بيربوك أن ألمانيا، التي استضافت للتو بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، "ممتنة للغاية لشركائها وأصدقائها الفرنسيين".

وأضافت أن الجانبين "عملا معا بشكل وثيق" خلال البطولة في ألمانيا، وخاصة بين قوات الشرطة في كلا البلدين.

وقالت، إننا نقدم من الجانب الألماني الدعم ذاته لدورة الألعاب الأولمبية" المقامة في فرنسا.

