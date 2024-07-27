أطباء أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: الضحايا قد يتجاوزون 92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة

وجه أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، وقالوا في الرسالة ان عدد القتلى أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة بغزة، وقد يتجاوز92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة.

واردفوا في رسالتهم: "لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما رأيناه في غزة، ولن ننسى مشاهد قاسية للنساء والأطفال في غزة لا يمكن تحملها". ودعوا "لحظر تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف دعمها اقتصاديا ودبلوماسيا". واكدوا بان إسرائيل استهدفت زملاءنا بغزة عمدا بالقتل أو الإخفاء أو التعذيب.