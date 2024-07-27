وجه أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، وقالوا في الرسالة ان عدد القتلى أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة بغزة، وقد يتجاوز92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة.
واردفوا في رسالتهم: "لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما رأيناه في غزة، ولن ننسى مشاهد قاسية للنساء والأطفال في غزة لا يمكن تحملها". ودعوا "لحظر تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف دعمها اقتصاديا ودبلوماسيا". واكدوا بان إسرائيل استهدفت زملاءنا بغزة عمدا بالقتل أو الإخفاء أو التعذيب.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: الضحايا قد يتجاوزون 92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.