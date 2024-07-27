محادثات مرتقبة بين وزير الخارجية الاميركي ونظيره الصيني على هامش محادثات آسيان في لاوس

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت إلى لاوس، حيث سيلتقي نظيره الصيني على هامش محادثات إقليمية وسيسعى لتعزيز علاقات واشنطن مع حلفائها. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش محادثات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تعقد في فينتيان.

ويسعى بلينكن لتحقيق تطلّع بجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "منطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة"، وهو شعار يحمل في طيّاته انتقاداً للصين وطموحاتها الاقتصادية والإقليمية والاستراتيجية في المنطقة.

لكنه يصل بعد يومين على اجتماع عقده وزيرا خارجية الصين وروسيا مع وزراء خارجية تكتل آسيان الذي يضم عشر دول، وقد عقدا أيضا اجتماعا ثنائيا على الهامش.

وناقش وانغ وسيرغي لافروف "هيكلية أمنية جديدة" في أوراسيا، وفق وزارة الخارجية الروسية.

واوضحت الوزارة إن وانغ ولافروف اتفقا على "التصدي المشترك لأي محاولات من جانب قوى من خارج المنطقة للتدخل في شؤون جنوب شرق آسيا".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الجمعة إن وانغ وبلينكن "سيتبادلان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك".

وفق وزارة الخارجية الأميركية سيناقش بلينكن "أهمية التقيّد بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي" خلال محادثات آسيان.