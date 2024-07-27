استشهاد فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصبح بمدينة رفح، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف الخليج 365 الشرقية من المدينة.

وفي مدينة خان جنوب قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء القصف المتواصل على المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 26 شهيدًا وعشرات الجرحى.

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