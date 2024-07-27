الشركة المشغلة للقطارات: تشغيل ما معدله سبعة من عشرة قطارات سريعة في فرنسا بعد أعمال التخريب

أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات في فرنسا انه "سيتم تشغيل ما معدله سبعة من عشرة قطارات سريعة السبت على ثلاثة خطوط رئيسية في فرنسا بعد يوم على أعمال تخريب تسببت باضطرابات في شبكة السكك الحديد مع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس".
وشددت شركة خطوط السكك الحديد "إس إن سي إف " في بيان على إن "على الخط الشمالي وخط بريتاني والخط الجنوبي الغربي، سيتم تشغيل سبعة من عشرة قطارات في المعدل مع تأخير لمدة ساعة أو اثنتين".
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