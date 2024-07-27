لجنة المرأة في بلدة حصرون نظمت مهرجان الزهور بنسخته السابعة بأجواء احتفالية

نظمت "لجنة المرأة" في بلدة حصرون أمس مهرجان الزهور بنسخته السابعة، وحضر المهرجان النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف إسحق، بالإضافة إلى فعاليات سياسية ودينية وبلدية . تميز الحدث بأجواء رائعة واحتفالية، وشهد حضورًا كبيرًا من الزوار ويختم المهرجان مساء غد الاحد.

وفي كلمة لها، لفتت النائب جعجع إلى أن حصرون التي وصفها الجنرال شارل ديغول بـ”وردةِ الجبل” لجمال طبيعتها وبيوتها المكللة بالقرميد وموقعها المطل على وادي القديسين، تستضيف هذا المهرجان الذي يستقبل الزوار من مختلف المناطق اللبنانية. وأشارت إلى أن هذا المهرجان ليس مجرد نشاط عابر في ظل أكبر أزمة سياسية واقتصادية ومالية يمر بها بلدنا الحبيب لبنان، بل هو صورة أمل وفرح وتحدٍ للواقع القائم اليوم.

وشددت جعجع على أن هذا المهرجان يمثل مقاومة بحد ذاتها، مقاومة ثقافية وفنية وحضارية، معترةً أنه يعبر عن تجذر أهلنا في أرضهم ويشجع الحركة السياحية في منطقة بشري، خصوصاً وأن العمل على تأمين وتجهيز البنى التحتية والتنموية فيها استمر لسنوات، بحيث باتت المنطقة مهيأة وجاهزة لتنظيم مثل هكذا مهرجانات وأشهرها مهرجانات الأرز الدولية.