واس: الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا ستعقد هذا الاسبوع

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا تعقد الفترة من 29 إلى 31 تموز في أنقرة بمشاركة تسع جهات حكومية سعودية.

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