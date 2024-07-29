شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال على بعد 28 كلم جنوب غرب مدينة أتكا، وعلى عمق 70 كلم.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.