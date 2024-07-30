شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب سواحل جزر فيجي والان نبدء بالتفاصيل

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هيئة المسح الجيولوجي

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع جنوب الجزر وكان على عمق 571.5 كيلومتراً.وأشارت إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.وضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر أمس الاثنين، ولاية ألاسكا الأمريكية.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال على بعد 28 كلم جنوب غرب مدينة أتكا، وعلى عمق 70 كلم.